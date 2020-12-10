شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. القوات السعودية تبدا صباح اليوم اجراءات وقف اطلاق النار في شقرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ابين أكد مصدر مطلع قيام قوات التحالف العربي بعد وصولها الي شقرة بالترتيبات لعقد اجتماع صباح الغد بطرفي الاقتتال كل على حده في جبهة شقرة. وكشف المصدر ان الاجتماع يهدف الى ترتيبات لتثبيت وقف اطلاق النار بشكل مباشر وفوري في محاور الطريه والساحل وغيرها من صباح الغد ومن ثم ترتيبات فصل مناطق الاشتباك وبعدها ترتيبات اعادة القوات واعادة الانتشار ضمن روزنامة موضحة للتحالف العربي.

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