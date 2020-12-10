شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يزعمون التقدم نحو مركز قيادة عمليات التحالف الحربية في مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت جماعة الحوثيين، مساء الأربعاء، السيطرة على مواقع جديدة في محافظة مأرب (شمال شرقي البلاد).

ونقلت وسائل إعلام موالية للجماعة عن مصدر عسكري قوله إن قوات الجماعة أحرزت انتصارات عسكرية هامة في جبهات القتال بمديرية رغوان وصرواح في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وأشار إلى تقدم الحوثيين صوب مواقع القوات الحكومية في صرواح وإجبارها على التراجع والإنسحاب بإتجاه مخيمات النازحين في ذات المديرية.

ولفت إلى تقدم قوات الحوثيين بإتجاه معسكر تداوين الإستراتيجي الذي تتخذ منه قوات التحالف العربي مركزاً لقيادة العمليات الحربية.

وكانت القوات الحكومية أعلنت الاربعاء، إحباط هجوم واسع لمسلحي الحوثيين على مواقع تمركزها جنوب محافظة مأرب.

وذكر مركز سبأ الاعلامي الناطق باسم المقاومة الشعبية في مأرب، أن جماعة الحوثي حاولت التقدم صوب مواقع القوات الحكومية والقبائل الموالية في جبل مراد بمديرية رحبة عبر هجوم عسكري واسع من الناحية الجنوبية، لكنها فشلت في تحقيق أي تقدم على الأرض.

وأسفر الهجوم الفاشل الذي استمر لنحو 24 ساعة متواصلة تقريبا، عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، بحسب ما أفاد المركز الإعلامي لمقاومة مارب.