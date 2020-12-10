شكرا لبحثكم عن خبر مقتل مسؤول امني في لحج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قتل مسؤول أمني، في مديرية طور الباحة بمحافظة لحج، خلال مهمة أمنية للقبض على مرتكب جريمة قتل. واكت مصدر امني بلحج : ان نائب مدير أمن مديرية طور الباحة العقيد "حسن عبده المرق" قتل اليوم الأربعاء برصاص مرتكب جريمة قتل على خلفية ثار قبلي. وأشارت المصادر إلى أن شخص يدعى( خ. ش) اقدم على قتل رجل وأصاب آخر من قبيلة الجليدة بسبب شجار بينهما، في سوق طور الباحه، قبل ان يقوم لاحقا بقتل نائب مدير الأمن بطور الباحة العقيد المرق، الذي طالب القاتل بتسليم نفسه دون مقاومة، لكنه باشره بإطلاق النار، لتختتم الماساة بمقتل الجاني على يد شقيقه.

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل مسؤول امني في لحج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.