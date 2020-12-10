شكرا لبحثكم عن خبر هل تعلم (حكومة الشباب) ان ثلاثة أرباعهم في فرزات سيارات الأجرة؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يشوب الإهتمام الحكومي بما يسمى حكومة الشباب والاطفال موجة من الانتقاد في الاوساط العامة ، خاصة في الظروف الحالية التي تعيشها البلاد من أزمات خدمية وأضراب معيشي بفعل الغلاء الفاحش إثر إنهيار الريال مقابل العملة الاجنبية.

وتساءل رئيس التحرير عيدروس باحشوان عن إنجازات هذا التشكيل الشبابي على الأرض ومبادراته في إنقاذ الشباب من أمراض وكوارث العصر من مخدرات وخلافها أو دعمه لابتكارات المبدعين ومهاراتهم ومشاريع داعمة تدفع بهم الى مصاف العلماء ، أين هذه الحكومة الكرتونية مما يجري ، وثلاثة أرباع الشباب المتخرجين من الجامعات تغص بهم الفرزات على مقود سيارات ومركبات الأجرة .

وعلق رئيس تحرير عدن تايم عن الاهتمام الحكومي بما يسمى حكومة الشباب والاطفال وقال : أخشى ان تكون التسريبات التي روج لها اعلام الشرعية امس عن توافقات جديدة لإعلان حكومة مرتقبة خلال الساعات القادمة كالعادة ، يقصد بها التوافق على الشباب والاطفال لتوليها إثر دعوتهم في ضيافة راعي إتفاق الرياض.

وأضاف باحشوان : ان نظرة فاحصة للاسماء التي تضم تشكيلة ما تسمى حكومة الشباب والاطفال ، تظهر بجلاء حجم العقلية المتوارثة لإرث التوريث المتأصل في النظام السياسي اليمني وبهتان الثورة عليه في 11 فبراير 2011م.

الناشط زيد بن يافع نشر أسماء الورثة الجدد الذين تضمهم حكومة ما تسمى بحكومة الشباب والاطفال :

1 -محمد عبدالله جميع - نجل وكيل جهاز الامن القومي

2- هيثم الزامكي - نجل القيادي في رئاسة الجمهورية.

3- عبدالله حسين الهيال - نجل العميد حسين الهيال مدير عام وزارة الدفاع .

4- احمد عليوه - نجل حفيد وزير الدفاع السابق وابن المستشاره بالسفارة اليمنية بالرياض.

5- صالح بن محفوظ - نجل التاجر الحضرمي بن محفوظ.

6- عماد عبدالله الاكوع - نجل الوزير عبدالله الاكوع

7- عبدالله اوس العود - نجل وزير النفط اوس العود

8- حمزه راجح بادي - نجل المتحدث الرسمي باسم الحكومة الشرعية.

9- علي جذيب - حفيد وزير الداخلية احمد الميسري .

10- مالك هادي طرشان - نجل محافظ صعدة طرشان الوائلي .

وفي سياق المهزلة الحكومية أوصى وزير العدل علي هيثم الغريب بتزكية خاصة بعث بها الى دولة رئيس الوزراء د.معين عبدالملك لعضو في حكومة الشباب والاطفال مشار اليه بنائب رئيس الوزراء ، لتعيينه لرئاسة دائرة الشباب في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وبثت تقرير لقناة "العربية الحدث" السعودية، الليلة الماضية عن حكومة شباب واطفال اليمن، أثار انتقادات لاذعة من سياسيين ونشطاء اعتبروا هذا الإهتمام مستفز لمشاعر المواطنين الذين يعيشون أوضاع كارثية.

وأشارت القناة الحدث، في تقريرها عن "حكومة شباب واطفال اليمن" ان رئيسها متواجد في الرياض، بل واستضافة القناة رئيس الحكومة في سياق التقرير.

