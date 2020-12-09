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اتمام صفقة تبادل28 اسير في الضالع

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يزيد بن سلمان - شبوة - الضالع

 

 نجاح عملية تبادل أسرى تم فيها تحرير 13 من أبطال القوات المسلحة الجنوبية من كتائب الشهيد العشوي التابعة لألوية المقاومة الجنوبية مقابل 15 من عناصر المليشيات الحوثية بجهود وساطة قبلية وقيادات في ألوية المقاومة الجنوبية.

 

التفاصيل في وقت لاحق

 

#المركزالإعلاميلمحورالضالعالقتالي

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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