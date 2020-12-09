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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحصين 99 ألف طفل ضد شلل الأطفال بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
بلغ عدد الأطفال الذين حصلوا على لقاح شلل الأطفال بمحافظة مأرب خلال حملة التحصين الطارئة التي نفذت على مدى ثلاثة أيام هذا الأسبوع قرابة 99 ألف طفل دون الخامسة من العمر بزيادة 18 ألف طفل عن ما كان مستهدفا بدء الحملة بنسبة زيادة بلغت 124 في المائة.
وأكدت النشرة الصادرة عن غرفة عمليات مكتب الصحة العامة والسكان، أن الفرق الميدانية لتنفيذ حملة التحصين التي نفذت من منزل الى منزل وصلوا قرابة 63 ألف منزل وخيمة نزوح، في جميع مديريات المحافظة.
يذكر أن الحملة نفذها 780 عاملا وعاملة صحية ينضوون في 427 فريقا ثابتا ومتحركا استخدموا 114 سيارة نقل لتغطية كافة المديريات والعزل والقرى ومخيمات النازحين التي تزيد عن 130 مخيما وتجمعا للنازحين.
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