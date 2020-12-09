- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر افتتاح مشاريع تعليمية في جامعة تعز بأكثر من 403 ألف دولار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
افتتح وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، اليوم، مشاريع تعليمية في جامعة تعز نفذها الصندوق الاجتماعي، بتكلفة إجمالية 403 ألف و 257 دولارا.
وشملت المشاريع ترميم وتأهيل نيابة شؤون الطلاب، ومركز الإرشاد، وكليات التربية والعلوم الإدارية والحقوق، وبناء سور سكن طالبات الجامعة وتأثيت السكن، وإنشاء ملعب الجامعة مع المدرجات، وتشجير وتبليط بردورات أرصفة وساحات وممرات في الجامعة، ومركز الحاسوب، وكذا ترميم وتأهيل مدرستي الحجري والمرحوم عبده راجح وخزان المياه بمدرسة نعمة رسام.
وثمن الوكيل المخلافي، تدخلات الصندوق الاجتماعي من خلال تنفيذ مشاريع تأهيل وترميم عددا من كليات جامعة تعز الداعمة للعملية التعليمية.
كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح مشاريع تعليمية في جامعة تعز بأكثر من 403 ألف دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.