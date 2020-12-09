شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ضبط متهمين بقتل جنديين بتعز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة تعز شخص ونجله، متهمين بقتل اثنين من أفراد الامن.

وقال مصدر أمني وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن الاجهزة ضبطت مساء اليوم المتهم (ع س ا ) ونجله بعد قيامهم ظهر اليوم باستهداف أفراد قسم شرطة الدحي وسط المدينة ونتج عن الحادث مقتل الجنديين صلاح علي الشرعبي ومروان الشويطر والفرار على متن دراجة نارية. وأوضح أنه يجري حاليا التحقيق مع المتهمين تمهيدا لتسليمهم للنيابة العامة.

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