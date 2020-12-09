وزارة حقوق الانسان تحتفل في عدن بالذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الانسان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

نظمت وزارة حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، حلقة نقاش بالتعاون مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان، وذلك إحتفالاً بالذكرى الـ 72 للإعلان العالمي لحقوق الانسان 2020 .



وتناولت الحلقة التي حضرها القاضي أحمد سعيد المفلحي، أهمية الشراكة و أولويات حقوق الانسان للعام القادم 2021، بمشاركة 60 من ممثلي المرأة والطفل والمجتمع المدني والناشطين وأعضاء السلطة القضائية .

وفي الفعالية أكد وكيل أول محافظة عدن أحمد نصر الشاذلي، ان المليشيات الحوثية تعتبر المعرقل الأول لقرارات حقوق الانسان من خلال الانتهاكات المستمرة التي تمارسها بحق الشعب اليمني والتي وجب وصفها بجماعة إرهابية .. مؤكدا أن قيادة السلطة المحلية تولي أهتمام بالغ بقضايا حقوق الانسان ، وأعطاء كافة الحقوق المشروعة والقانونية لأصحابها لرفع مكانة الانسان في هذه المدينة .

من جانبه اشار مدير عام البحوث والدراسات في وزارة حقوق الانسان وليد الاباره إلى أن الشعب اليمني مازال يصارع في سبيل إستردات حقه في الحياة والتعليم والصحة في الوقت الذي ينعم فيه جميع سكان العالم بالسلم والامان ، ويتمتعون بالحقوق والحريات .. مضيفا ان الوزارة تواصل مهامها الوطنية والانسانية في رصد وتوثيق جرايم المليشيات الحوثية ، وتعمل مع باقي المؤسسات الدستورية على الدفاع عن شعبنا حتى يناا كافة حقوقه .

بدوره قال مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الانسان بعدن أسعد صالح ، أن الذكرى الـ 72 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان تعتبر مناسبة للتذكير بإهمية الإلتزام بمبادئ حقوق الأنسان وصون الكرامة الإنسانية دون تمييز ، كما أن هذه الذكرى تأتي في ظروف استثنائية شهدها العالم بسبب جائحة كورونا التي زادت من تعميق الوضع للأزمة التي تمر بها اليمن من تواصل الإنتهاكات التي يتعرض إليها في مختلف الجوانب ، والتي وجب على الأمم المتحدة ممثلة بالمفوضية السامية بذل المزيد من الجهود مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في تدعيم ثقافة حقوق الانسان .

حضر الفعالية منسق اللجنة العلية للإغاثة جمال بالفقيه ، ومدير برنامج الانمائي لشوون المشاريع وليد باهارون ، ومدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية صالج ذيبان ، وممثلي من منظمات المجتمع المدني والنشطاء والحقوقيين .