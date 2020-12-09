عقد لقاء توعوي عن مخاطر وأضرار المخدرات بالمسيلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

عقد اليوم، لقاءا توعويا باضرار ومخاطر المخدرات في مديرية المسيلة ودور المجتمع في حماية الشباب.



واستعرض اللقاء الذي ضم نائب مدير الأمن العام العقيد ركن أحمد رعفيت، ومدير مكتب حقوق الإنسان محمود القميري، والسلطة المحلية وأعضاء المجالس المحلية المديرية، أهمية توعية المجتمع بمخاطر المخدرات ومدى تأثيرها على الشباب.

واكد اللقاء على دور المجتمع وخطباء المساجد ومدراء المدارس في توعية الشباب بمخاطر وأضرار المخدرات والظواهر السلبية وكيفية حماية المجتمع منها.