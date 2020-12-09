النائب العام يناقش مع محافظ عدن سبل تعزيز التعاون بين النيابة العامة والسلطة المحلية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

ناقش النائب العام، الدكتور، علي أحمد الأعوش، اليوم الأربعاء، مع محافظ عدن، أحمد لملس، سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين السلطة القضائية ممثلة بالنيابة العامة والسلطة المحلية .



وتطرق اللقاء الذي حضره رئيس نيابة الإستئناف في عدن، القاضي، قاهر مصطفى، إلى دور النيابات الابتدائية ونيابة الاستئناف في مساعدة السلطة المحلية على مكافحة الفساد والقضاء عليه وحل المشكلات من خلال سرعة إنجاز القضايا وتحويلها إلى المحاكم بما يسهم في تحقيق العدالة والحد من الجرائم .

وفي اللقاء، أكد النائب العام دعم السلطة القضائية والنيابة العامة لكل الخطوات العملية للسلطة المحلية التي تسهم في تحسين الأوضاع في مدينة عدن .

فيما أشار محافظ عدن إلى إستعداد السلطة المحلية تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للأجهزة القضائية وتسخير كل الإمكانيات المتاحة لتذليل اي صعوبات تواجه أجهزة القضاء والنيابة العامة على وجه الخصوص.