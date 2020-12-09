شكرا لبحثكم عن خبر بشرى سارة باخرة الديزل الخاصة بالكهرباء تقترب من عدن وتوقعات بتحسن واستقرار للخدمة للفترة القادمة. والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

افادت مصادر مطلعة في الكهرباء ان باخرة الديزل التي تحمل شحنة الديزل الخاصة بمحطات الكهرباء دخلت المياة اليمنية اليوم ومن المنتظر ان تصل عدن فجر يوم الجمعة بحسب المعطيات ملاحية .

واوضحت المصادر الى ان ميناء الزيت بمصافي عدن تلقى بلاغ بموعد دخول للباخرة VIVIANA في تاريخ 11 ديسمبر والتي تحمل على متنها 40 الف طن والتابعة لكهرباء عدن والتي من المنتظر ان تدخل فجر الجمعة ..

ونوهت مصادر في مؤسسة كهرباء عدن ان وصول شحنة الديزل والمقدرة ب 40 الف طن من شأنه يسهم في استقرار التموين للمحطات الكهربائية المشغلة بالديزل ومن شانه ان يُحدث تحسن ملحوظ في خدمة الكهرباء خاصة مع دخول محطة الحسوة للخدمة خلال اليومين الماضيين بعد توقف دام قرابة الشهر.

واشارت المصادر الى ان استقرار تموين وقود المحطات من خلال تامين شحنة ديزل ب 40 الف طن و مازوت ب 30 الف طن من شانها ان تنهي اي ازمة خلال شهر كامل خاصة بعد حالة التذبذب والازمات التي شهدتها خلال الفترة الماضية .

الجدير بالذكر ان محافظ محافظة عدن الاستاذ احمد حامد لملس كان له دور كبير في الحفاظ على الاستقرار النسبي لخدمة الكهرباء خلال الفترات الماضية ويعود له الفضل في متابعة وصول شحنتي الديزل والمازوت التي من شانها ان تحدث انفراجه طويلة في خدمة الكهرباء.