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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مكتب التربية في الجوف يدين احراق مليشيا الحوثي مدرسة معين بمدينة الحزم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
دان مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجوف احراق مليشيا الحوثي الانقلابية مدرسة معين الاساسية بمديرية الحزم عاصمة المحافظة.
وقال المكتب في بيان تلقته وفقا وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان مليشيا الحوثي حولت مدرسة معين الاساسية الى ثكنة عسكرية خلال الاشهر الماضية وحرمان الطلاب من التعليم وان المليشيات قامت باحراق المدرسة من اثاث وكتب ووثائق خاصة بالمدرسة.
وطالب البيان المنظمات الدولية والمحلية لادانة هذه الممارسات والضغط على مليشيا الحوثي لايقاف انتهاكاتها بحق التعليم بالجوف وإيقاف دعمها لكافة أنشطة الميليشيات التي تغذي النعرات الطائفية والأفكار المتطرفة.
ودعا في الوقت نفسه المنظمات المحلية والاهلية والعقلاء وأولياء أمور الطلاب والاهالي بشكل عام إلى القيام بدورهم بحماية التعليم ومؤسساته والضغط على المليشيات للنأي بالتعليم عن الصراع.
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