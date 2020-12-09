مناقشة آليات التنسيق بين المنظمات الدولية ومكتب التخطيط بشبوة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش اجتماع بمحافظة شبوة اليوم، برئاسة الامين العام للمجلس المحلي عبدربه هشله، تدخلات وانشطة المنظمات الدولية والمحلية بالمحافظة.



وشدد الاجتماع على ضرورة توفير قاعدة بيانات بالمشاريع التي تنفذها المنظمات الدولية في عموم مديريات المحافظة، واجراء تقييم لمعرفة مدى احتياجات المجتمعات المحلية، والتنسيق مع مكتب التخطيط والتعاون الدولي في المشاريع التي تنفذ.

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