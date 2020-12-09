وكيل حضرموت يتفقد سير العمل في موقع الانزال السمكي بالمكلا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تفقد وكيل محافظة حضرموت عمرو بن حبريش العليي، سير العمل في موقع الإنزال السمكي بمدينة المكلا، ومدى الالتزام بتنفيذ آلية توفير الكميات الكافية للأسواق المحلية بأسعار مناسبة.



واطلع خلال زيارته للسوق المركزي للأسماك، لمستوى تنظيم العمل في السوق، مشددًا على تعاون الجميع والاستمرار في الرقابة والتقييم لتنفيذ الآلية.

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