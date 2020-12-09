شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتزاع 1.630 لغمًا وعبوة ناسفة خلال الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعلن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام"، عن انتزاع 1.630 لغمًا، خلال الأسبوع الأول من ديسمبر الجاري، منها 15 لغمًا مضادة للأفراد، و187 لغمًا مضادة للدبابات، و 1.422 ذخيرة غير متفجرة، و6 عبوات ناسفة.



وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 203 ألاف لغم وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثية الانقلابية في أرجاء اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

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