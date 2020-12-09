بمشاركة قائد الثورة .. اليمن تشهد أكبر حفل زفاف في تاريخها (فيديو)

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

احتفت العاصمة صنعاء اليوم الأربعاء، بزفاف أكثر من 3300 عريسا وعروسا في فعالية احتفالية نظمتها الهيئة العامة للزكاة وحضرها عدد كبير من رجال الدولة.

وشهدت الفعالية الاحتفالية التي أقيمت في ميدان السبعين، حضورا رسميا وشعبيا، وتجللها أهازيج فرائحيه تعكس مدى فرحة العرسان وأهاليهم بهذا العرس المهيب الأول من نوعه في اليمن.

وفي تدشين الفعالية ألقى رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان كلمة رحب فيها بالعرسان الكرام ورجالات الدولة الذين حضروا لفعالية .. مؤكدا أن إقامة مثل هذه الفعاليات يعزز من التكافل الاجتماعي ويبث روح التراحم والتعاطف في المجتمع ويحصن الشباب من الحرب الناعمة التي تقودها قوى العدوان.

وأوضح أبو نشطان أن الهيئة العامة للزكاة تمكنت من تزويج أكثر من 6500 عريس وعروس خلال عامين .. مؤكدا أن الهيئة العامة للزكاة خلال الأيام المقبلة قادمة على تدشين مشاريع عملاقة في مختلف المجالات.

ولفت إلى أنه من الشرف العظيم والكبير أن يشارك قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي العرسان فرحتهم، وهنأ العرسان بمشاركة رجالات الدولة والعلماء وعموم الشعب اليمني .

وألقى السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي كلمة بارك خلالها للعرسان الذين أقيمت هذه المناسبة احتفاءً بعرسهم كما رحب السيد بكل الحاضرين من أعضاء المجلس السياسي الأعلى ومفتي الديار اليمنية وكل الحاضرين.

ولفت السيد إلى أن شعبنا منذ بداية العدوان صمد في ميادين القتال وصمد في كل مجالات الحياة مع أنه يواجه في كل

جبهة يقارع فيها قوى العدوان.. موضحا أن عجلة الحياة تستمر في التحرك في شعبنا الصامد الثابت لأنه استمد ثباته من اعتماده على الله

وأوضح السيد أن العرس الجماعي قدم رسالة للعدوان أنه مهما كان عدوانهم ومهما كانت جرائمهم فإننا مستمرون في مسيرة حياتنا لأننا نعتمد على الله .. كما أنه تعبير من تعبيرات الصمود والثبات ويجسد القيمة العالية والأهمية الكبيرة للتكافل الاجتماعي في الاسلام والذي على رأسه الزكاة التي تعتبر فريضة مهمة من الفرائض الدينية فالمؤمن لا تقبل صلاته إلا إذا أخرج هذا الحق اذا قد لزمه .

وأكد السيد أن الزكاة وما يلحق بها من التعاون والعمل الخير والاحسان هي من أهم البرامج في الاسلام من حيث ما ورد في شانها من توجيهات وما جعل عليها من أجر عظيم وفضل كبير ومن حيث أثرها في واقع الحياة لما تحله من مشاكل وتبلسم من جراحات واستقرار عام وترابط اجتماعي والعديد من الآثار كبيرة المهمة .

وأكد السيد على أهمية العناية بالتكافل الاجتماعي كشعب يمني مسلم لأننا بهويتنا الإيمانية يجب نعطي أهمية لاخراج الزكاة كركن من اركان الاسلام الى مصارفها الشرعية.. لافتا إلى أن هيئة الزكاة تقوم بجهد كبير في العناية بهذا الركن المهم وتصريفه في مصارفه الشرعية .

وقال السيد” يجب مساندة هيئة الزكاة من الدولة والقضاء وكل الجهات المعنية بهذا الأمر، كي تقوم الهيئة بواجبتها.. موضحا أن إخراج الزكاة هو البديل عن الحاجة للمنظمات الأجنبية التي تعمل وفق أجندات خاضعة لتأثير سياسي وأمني والابتزاز الدولي.

كما أكد قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي على أهمية المبادرات المجتمعية في تيسير تكاليف الزواج ووضع سقف معين للمهور ، وحل كثير من التعقيدات وتجاوز الشروط التي لا ضرورة لها مراعاة لظروف الناس حتى يتمكن الشباب والشابات من الزواج وتكوين لبنات جديدة في المجتمع اليمني المؤمن العظيم.

وشدد على ضرورة الانتهاء من بعض الإشكاليات التي تترافق مع الأعراس ومنها إطلاق النار ، والعمل على مساندة هيئة الزكاة من الدولة والقضاء وكل الجهات المعنية بهذا الأمر كي تقوم الهيئة بواجبتها.

وقال إن الأعيرة النارية مكانها في الجبهات وليس في الأعراس لتسقط على رؤوس الناس وهذا الأمر لا يجوز شرعاً ، كما أن إزعاج المجتمع ليلاً في الأعراس والأفراح هو من العادات السيئة التي يجب التخلص منها والتي لا تجوز شرعاً.

مؤكداً على أن إخراج الزكاة هو البديل عن الحاجة للمنظمات الأجنبية التي تعمل وفق أجندات خاضعة لتأثير سياسي وأمني والابتزاز الدولي.. موضحا أن الزكاة ستؤمن التكافل الاجتماعي في كل مجالات الحياة ولها الأثر في الحيلولة دون وقوع المجاعة.. بالإضافة لما يقابل ذلك من جانب الله من انزال البركات والخيرات وسعة الأرزاق.

مشيداً بالجهد الكبير الذي تقوم به هيئة الزكاة في العناية بهذا الركن المهم وتصريفه في مصارفه الشرعية ، منوهاً بأهمية العناية بالتكافل الاجتماعي كشعب يمني مسلم.

وتقدم السيد بالشكر للقائمين على هيئة الزكاة .. مؤكدا أن على الجميع أن يكون سندا لهم .