شكرا لبحثكم عن خبر هادي يستقبل رئيس الحكومة المكلف قبل ساعات من الإعلان المرتقب للتشكيل الوزاري الجديد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشف رئيس الوزراء معين عبدالملك، عن لقاء جمعه صباح اليوم مع الرئيس هادي، لمناقشة اولويات عمل الحكومة الجديدة والوضع الاقتصادي المتدهور في اليمن.

وقال معين عبدالملك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: ناقشت مع فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي صباح اليوم أولويات عمل الحكومة الجديدة والمعالجات الضرورية لتخفيف حدة الأزمة الإقتصادية والإنسانية .

واضاف، تلقيت توجيهاته بخصوص السياسات الناظمة لعمل الحكومة والمهام المطلوب إنجازها وآفاق العمل المشترك مع دول تحالف دعم الشرعية.

و يأتي تصريح رئيس الوزراء اليمني بعد لقائه بالرئيس هادي بالتزامن مع تعثر تشكيل الحكومة الجديدة خلال الايام الماضية.

وحسب مراقبين سياسيين ان لقاء الرئيس هادي مع رئيس الوزراء، يوحي بأن اعلان تشكيل الحكومة الجديدة سيتم خلال الساعات القادمة.