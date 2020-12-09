مأرب تكسر زحف حوثي جديد

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يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية من كسر أكبر زحفاً حوثياُ على مواقعها جنوبي محافظة مأرب.
وقال مركز سبأ الاعلامي إن مليشيات الحوثي شنت أكبر هجوم لها على مواقع قوات الجيش والمقاومة جنوبي محافظة مأرب.
وأضاف المركز أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة تصدت للهجوم وافشلته مؤكدا سقوط قتلى وجرحى من عناصر المليشيات الحوثية تقدر بالعشرات.
وأشار المركز إلى أن المليشيات على مدى أكثر من شهر وهي تحشد عناصرها إلى الجبهة تمهيدا لشن الهجوم لأحداث أي اختراق في جبهة مراد لكنها فشلت.
ولفت المركز إلى أن المعارك استمرت من يوم امس حتى صباح اليوم الاربعاء قبل إفشال قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لهذا الهجوم التي تكبدت فيه مليشيات الارهاب الحوثي خسائر كبيرة في العتاد والارواح
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