توزع كسوة الشتاء للأطفال المهمشين بمديرية عمد بحضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزعت مؤسسة البادية للتنمية والأعمال الإنسانية، بالتنسيق مع منظمة اليونسيف، كسوة الشتاء للأطفال المهمشين ضمن حملة الشتاء الدافئ، استفاد منها 35 طفل وطفلة.



ورافق عملية التوزيع لملابس الشتاء تقديم الدعم النفسي والإجتماعي للأطفال وأولياء أمورهم.

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