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الرياض - رنا عبدالله - أشعلت الفنانة السورية كندة حنا موقع التواصل الاجتماعي انستجرام من خلال مشاركتها للجمهور عدة مقاطع فيديو ظهرت فيها حنا تخضع لجلسة تصوير في احدى الفنادق في سوريا وظهرت بفستان أبيض قصير مع فتحة في المنتصف مكشوف الأذرع كشفت فيه عن مفاتنها للجمهور وعن جزء كبير من أفخاذها العارية.

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كشفت عن مفاتنها بطريقة مثيرة وتعمدت اظهار مناطقها الحساسة .. الفنانة السورية "كندة حنا" التي لعبت دور "سارة" في مسلسل باب الحارة تصدم المتابعين بظهر فاضح من أحد الفنادق ..شاهد

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واعتمدت كندة في ظهورها على مكياج خفيف مع شعر مسدول على الأكتاف تطاير نتيجة الهواء القوي في موقع التصوير

وانقسم الجمهور بعد انتشار مقاطع الفيديو بشكل كبير عبر الوشيال ميديا الى قسمين فأثنى القسم الأول على رشاقة ونحافة كندة وجرأتها في عرض يومياتها عبر انستجرام للجمهور بينما هاجمها البعض بسبب الفستان الفاضح الذي اعتمدته في ظهورها واتهموها بتعند اثارة الجدل في ظهوراتها المتكررة بلباس رياضي ضيق من الجيم وفساتين قصيرة مكشوفة الظهر والبطن

والجدير بالذكر ان كندة حنا كانت قد غابت عن مسلسلات رمضان2020 بسبب سوء المحتوى الفني المعروض وانخفاض الأجور كما عبرت عن رفضه التام العمل مع شركة قبنض في الجزء القادم من مسلسل باب الحارة بعد مشاركتها في بطولة الجزء السابع والثامن والتاسع من باب الحارة بشخصية الفتاة سارة اليهودية

ويشار الى ان اخر أعمال كندة حنا كان بطولة مسلسل ممالك النار رفقة النجم المصري خالد النبوي في السنة الفائتة وعرفت كندة حنا الشهرة من بوابة مسلسل صبايا الذي أخرجه زوجها الحالي ناجي طعمي