شكرا لبحثكم عن خبر فيديو / مواطنان ينجيان من حادث دهس مروع والان مع التفاصيل
وتداول نشطاء عبر برامج التواصل الاجتماعي تسجيل مصور يوثق دهس شاحنة لمواطنين اثنين على متن دراجة ومرورها فوقهم، إلى أن قدرة الله وعنايته كتبت لهم النجاة من الموت المحقق.
وحسب الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة، كان مواطنين أثنين على متن دراجة نارية، مقابل مقدمة الشاحنة التي كانت متوقفة، وأثناء ذلك تحركت الشاحنة لتدهس الدراجة ومن عليها وتمر فوقهم، ليخرج المواطنين بسلام من مؤخرة الشاحنة.
وعلق النشطاء على الفيديو معتبرين هذا المشهد مرعب، وفي نفس الوقت تتجلى فيه قدرة الله سبحانه وتعالى وعنايته ورعايته بعباده، حيث خرج المواطنين من هذا الحادث المرعب دون أن يصاب أي منها بأذى بفضل الله ورعايته.
فيديو / مواطنان ينجيان من حادث دهس مروع
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو / مواطنان ينجيان من حادث دهس مروع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.