شكرا لبحثكم عن خبر وثيقة- محافظ عدن يوجه بضبط المدعو العسيري لصرفه عقود اراضي وهمية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

وجه محافظ عدن أحمد لملس، اليوم، قائد قوات الدعم والاسناد بضبط رئيس ما يسمى بجمعية اسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية المدعو عبدالرب العسيري، وحماية اراضي الدولة من الاعتداءات وعدم السماح بالمتاجرة بالشهداء لغرض الربح غير المشروع.

ويأتي توجيه المحافظ الذي حصلت عدن تايم على نسخة منه، تعليقا على مذكرة هيئة الاراضي بضبط المذكور لانتحاله صلاحية هيئة أراضي الدولة من حيث اعداد المخططات وصرف العقود ومنعا لحدوث فتنة بين المواطنين، الذين دفع بهم العسيري للنزول إلى مخططات اراضي بئر فصل المصروفة منذ عام ٩٠م.

وسبق ان وجهت نيابة الأموال العامة مذكرة للمدعو العسيري في ٣ ديسمبر الجاري، للالتزام بعدم توزيع عقود اراضي في مخططات الدولة وتحميله مسؤولية مخالفة ذلك، الا انه رمى بها عرض الحائط متحديا الجهات المعنية.

واكدت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في مذكرة رسمية، سابقة أن الجمعية الوهمية التي يقودها المدعو علي العسيري غير مصروف لها عقود رسمية من قبلها, كون الأراضي ملكا للدولة وفق قانون اراضي وعقارات الدولة، وصرفت للمواطنين منذ ٣ عقود وبعضها بات مدن قائمة على الواقع.

وجاء في المذكرة: "سبق للهيئة رفع مذكرة الى معالي النائب العام بجميع مخالفات التي ارتكبتها الجمعية والقضية منظورة في نيابة الأموال العامة, وحذرت الهيئة جميع موظفي الدولة المدنيين والعسكريين بعدم الحضور أو المشاركة في أي فعالية للجمعية, حيث يتم استغلال اسمائهم اعلاميا بقصد التظليل المواطنين لشراء الاراضي مثلما تم استغلال اسماء الشهداء للبسط على الاراضي العامة والخاصة".

وأخلت الهيئة مسؤولياتها عن أي تصرفات غير قانونية تقوم بها تلك الجمعية كونها باطلة ولا يترتب عليها أي اثار قانونية.