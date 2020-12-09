شكرا لبحثكم عن خبر وزير العدل يلتقي رئيسة وأعضاء مجموعة "جنوبيات من أجل السلام" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن / إعلام وزارة العدل

أكد معالي وزير العدل علي هيثم الغريب حرص وزارة العدل على نيل المرأة حقوقها من خلال المشاركة الفاعلة في صنع القرار والاسهام في وضع التشريعات القضائية والقانونية مشدداً بذات الوقت على تطبيق قرار قانون الأسرة الصادر في عام ١٩٧٤م. جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه في صباح اليوم، مع رئيس مجموعة "جنوبيات من أجل السلام" رضية شمشير والوفد المرافق لها وذلك في إطار نزولات المجموعة التي تنفذها وتستهدف للقاء بقيادات الدولة لمناقشة العديد من قضايا المرأة.

وأوضح معالي وزير العدل أن وزارة العدل قد قامت بتوظيف العديد من الشابات والشباب في الكثير من القطاعات والمرافق التابعة لها ضمن خططها التطويرية التي تسعى من خلالها لتثبيت السلطة العدلية في البلاد.

وخلال اللقاء أشار الوزير الغريب أنه من الضرورة بمكان إعطاء المرأة حقها في المشاركة المجتمعية ليس في المجال القانوني فحسب، بل وفي كافة المجالات الخدماتية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية كذلك.

بدورها أشادت رئيس المجموعة والوفد المرافق لها بالجهود الحثيثة التي يبذلها معالي وزير العدل في مختلف الاتجاهات بالرغم من الصعوبات التي تمر بها البلاد بسبب ظروف الحرب، مثمنة حرص الوزير الغريب على دعم الشباب ومشاركة الموأة في الوظيفة العامة وكذلك في صناعة القرار.

وأكدت شمشير الى أن مجموعة جنوبيات من أجل السلام تضع نصب عينيها حصول المرأة على الحقوق كاملة والسعي الى إبراز نساء قياديات من خلال التأهيل والتدريب والمشاركة في اصلاح قانون القضاء حيث تعد النساء الأكثر تضرراً فيما تمر به البلاد.

وفي الختام تطرق اللقاء إلى مناقشة قضايا عدة منها قانون المعاشات الذي صدر في عام ٢٠٠٨م والذي ينص على حصول المرأة على راتب زوجها المتوفي، وكذلك تطبيق قرار رقم (١٣٢٥) لإصلاح النظام القضائي والقانوني.

حضر اللقاء من أعضاء المجموعة كلاً من: سلام، و أنسام حيدرة، وليلي الشبيبي، وعيشه طالب من التكتل النسوي الجنوبي، ومنى عوض رئيس القمة النسوية.