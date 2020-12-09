شكرا لبحثكم عن خبر مؤسسة الشرق للتنمية الشاملة تدشن برنامج تدريب الاخصائيين الاجتماعيين بمدارس يهر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

يافع - خاص

دشنت مؤسسة الشرق للتنمية الشاملة البرنامج التدريب والتاهيل والإشراف في تمكين دور الاخصائي الاجتماعي في المجال المدرسي، برعاية كريمة من الأستاذ عبدالحبيب بن عتيق اليهري، وبالشراكة مع إدارة التربية والتعليم مديرية يهر محافظة لحج.

واوضح مدير البرامج في مؤسسة الشرق الاستاذ عمرو العفيفي ان البرنامج تنفذه المؤسسة لمدة عام كامل يستهدف اربع مدارس في مرحلته الأولى، وفي المرحلة الثانية سيتم استكمال بقية المدارس في مديرية يهر.

وأشار ان البرنامج يهدف إلى دمج الأخصائيين الاجتماعيين في المنظومه التعليمية مما يسهل للمدرسين القيام بدورهم التعليمي بشكل افضل.

ويهدف برنامج مؤسسة الشرق تدريب وتاهيل الاخصائيين الاجتماعيين والعمل على رفع قدراتهم العلمية والمعنوية وتدريب الاخصائيين على مهارة اكتشاف المشاكل الفردية والجماعية والعمل على إيجاد الحلول للمشكلات والتركيز على الطلاب المتوفقين ودعمهم واكتشاف ميولهم ومهاراتهم وتنميتها والاستفادة منها إلى اقصى حد أضافه إلى متابعة الطلاب المتخلفين في التحصيل العملي.