شكرا لبحثكم عن خبر إنهيار الإقتصاد يعكس حالة الإزدواج في الحكومة وتشتت السياسات والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - العرب
أرجعت صحيفة "العرب" اللندنية، سبب انهيار الوضع الاقتصادي في غالبية المحافظات، وتراجع أسعار الريال بشكل حاد إلى حالة الازدواج في الحكومة اليمنية، وتشتت السياسات والقرارات الصادرة عنها.
وأوضحت الصحيفة في تقرير لها اليوم الأربعاء، أن حكومة الرئيس اليمني المؤقت عبدربه منصور هادي، شبه غائبة عن الواقع المعيشي اليومي للسكان في مناطق سيطرتها.
وأشارت إلى أن تلك الحكومة تحاول جلب المزيد من المساعدات الخارجية، في ظل صعوبات متزايدة بالحصول على التمويلات الضرورية لذلك نظرًا لعزوف المانحين.
كانت هذه تفاصيل خبر إنهيار الإقتصاد يعكس حالة الإزدواج في الحكومة وتشتت السياسات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.