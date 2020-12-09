البحسني يطلع على نشاطات اتحاد النساء بالوادي ويوجه باعتماد مواد لمشغل الخياطة التابع للاتحاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بمدينة سيئون، بزيارة تفقدية إلى مبنى اتحاد نساء اليمن بوادي وصحراء حضرموت للإطلاع على سير العمل والنشاط النسوي بالاتحاد.



وطاف المحافظ البحسني بقاعات التدريب، والاستشارات القانونية، ومكاتب وأقسام الاتحاد، ومشغل الخياطة التابع للاتحاد الذي يعمل فيه نحو 16 امرأة لإعانة أسرهم، متعرفاً من رئيس اتحاد النساء بالوادي فاطمة النوبي، إلى أهداف الاتحاد في بناء قدرات المرأة واكسابها مهارات مهنية من خلال التدريب والتأهيل، والنهوض بالمرأة اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتوعيتهم للقيام بدورها الفعال في عملية التنمية، والدفاع عن حقوق المرأة والطفل القانونية والحقوقية.

واطلع المحافظ البحسني على تقرير حول نشاطات اتحاد النساء، وتدخلاته في مساندة قضايا الطفولة، التي استفاد من خدماتها القانونية 35 طفل، وكذا استفادة 135 طفل من خدمات إدارة الحالة في مجالات الصحة والتعليم وسبل العيش ومشاريع مدرّة للدخل، كما تعرف على الخدمات القانونية المقدرة بأكثر من 35 خدمة للنساء، إلى جانب 110 استشارة في قانونية، وجوانب تدريب النساء في عدد من الدورات المهنية والتنموية.

وأكد محافظ حضرموت اهتمامه بقطاع المرأة ودعمها في الحصول على كامل حقوقها، موجهاً باعتماد مواد لمشغل الخياطة باتحاد النساء، مشيداً بمستوى تدخلات اتحاد النساء بالوادي في الدفاع عن حقوق المرأة وتنميتها وصقل قدراتها، وتمكينها من الحصول على كامل حقوقها.

وكان محافظ حضرموت قد وجه بدعم بناء مبنى اتحاد النساء بوادي وصحراء حضرموت بأكثر من 60 مليون ريال.