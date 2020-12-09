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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ المهرة يؤكد على أهمية مساندة جهود السلطة المحلية لتعزيز الاستقرار والأمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد محافظ المهرة، محمد علي ياسر، على دور المكونات بالمحافظة في مساندة جهود السلطة المحلية لتعزيز الاستقرار والامن.
وأشار المحافظ خلال لقاءه قيادة المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى اليوم، الى ضرورة تكاتف الجميع لأبعاد المحافظة عن الصراعات والحفاظ على نسيجها الاجتماعي.. منوها بالجهود التي تبذلها المكونات في المهرة في سبيل الحفاظ على السلم الاجتماعي، داعيا إلى وضع المصلحة العليا فوق أي اعتبارات او مصالح شخصية.
الى ذلك اطلع المحافظ خلال لقاءه وجهاء واعيان قبيلة شقنوة بمديرية منعر، على احتياجات المنطقة من المشاريع التنموية والخدمية.. مؤكدا حرص السلطة المحلية على تذليل الصعوبات وتحسين الخدمات والبنية التحتية.
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