مصرع قيادي حوثي في شرق صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد الجيش ، الإثنين، سقوط قتلى وجرحى من ميليشيا الحوثي الإرهابية، بينهم قيادي وثلاثة من مرافقيه في معارك في مديرية نهم، شرقي صنعاء.



وقال موقع الجيش الرسمي، إن "معارك عنيفة دارت بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مسنودين بمقاتلات التحالف العربي، مع ميليشيات الحوثي، المدعومة من إيران، في جبهة الجفرة بنهم، شرقي صنعاء".

وذكر الموقع، أن المعارك أسفرت عن مقتل عدد من عناصر الميليشيات، فيما لاذت البقية بالفرار، مخلفة وراءها جثث قتلى وعدد من الجرحى.

كما استهدفت مدفعية الجيش الوطني، حسبما أفاد الموقع، سيارة قيادي في الميليشيا الإرهابية ما أسفر الاستهداف عن مصرع القيادي الحوثي وثلاثة من مرافقيه، في الجبهة ذاتها.