البحسني يفتتح ثانوية عيديد للبنات، التي تحتوي على 18 صف دراسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، ومعه وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، اليوم بمديرية تريم، ثانوية عيديد للبنات، التي تحتوي على 18 صف دراسي مع ملحقاتها بكلفة إجمالية 728،464 دولار، بتمويل من السلطة المحلية بحضرموت "من حصة المحافظة من مبيعات النفط"، تزامناً مع احتفالات بلادنا بالذكرى الـ 53 للاستقلال الوطني الـ30 من نوفمبر المجيد.



وطاف المحافظ البحسني بقاعات التدريس بالثانوية التي تستوعب نحو 500 طالبة، مطلعاً على سير العملية الدراسية والتعليمية.

وبارك المحافظ البحسني لأهالي مديرية تريم افتتاح هذه الثانوية المتميزة، في إطار اهتمام قيادة السلطة بالمحافظة بالتعليم العام وتعليم الفتاة، لافتاً إلى أن السلطة اهتمت بالتعليم من خلال افتتاح عدد المدارس والثانويات والمجمعات وترميم البعض الآخر منها وتأهيلهم وتأثيثها، وتزويدها بالمختبرات وقاعات الحاسوب والأنشطة.

وشدد محافظ حضرموت على قيادة مكتب التربية والتعليم بالارتقاء بتحسين مخرجات التعليم في كافة مراحله، معلناً عن منحتين دراسيتين للطالبات المتفوقات الحاصلات على المركزين الأول والثاني في الثانوية.

واشاد المحافظ بمستوى الانجاز وجودة العمل في الثانوية، داعيا الى الحفاظ على المكتسبات التي تحققت لقطاع التعليم.

على صعيد متصل، اطلع محافظ حضرموت على اعمال الترميم التي جرت بمبنى مكتب إدارة التربية والتعليم بمديرية تريم، بعد دعمه من قبل السلطة المحلية بحضرموت بـ15 مليون ريال، الى جانب دعم ترميم مركز الشرطة بالمديرية.

وزار المحافظ البحسني، معرض الصور للفنان الكبير أبوبكر سالم بلفقيه، الذي ينظمه مكتب الثقافة بتريم، بالتنسيق مع مكتب وزارة الثقافة بوادي وصحراء حضرموت، عرفانا. بعطاءات الفنان الكبير ابوبكر سالم، الذي انطلقت بداياته الفنية من مسقط رأسه مديرية تريم.

وطاف محافظ حضرموت بأجنحة وأقسام المعرض الذي يضم عدداً من الصور للفنان، مشيداً باهتمام مكتب الثقافة بتنظيم هذا المعرض الذي يسلط الضوء على الفنان ابوبكر سالم الذي نشر الأغنية الحضرمية في نطاق خارجي واسع.