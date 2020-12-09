منظمة الصحة العالمية تعلن عن دعم صحي إضافي لليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، تقديم مزيد من الدعم الصحي لليمن، في ظل ما يوجهه من أوبئة وأمراض أنتجتها الحرب الحوثية.



وذكرت المنظمة في تغريدات لها على تويتر، أن مكتبها في اليمن تسلم هذا الأسبوع أكثر شحنة أدوية مضادة للملاريا تكفي لأكثر من 71 ألف دورة علاجية و76 ألفًا من اختبارات التشخيص السريع للملاريا، و25 ألفًا من اختبارات التشخيص السريع لمرض ‎حمى الضنك.

وأكدت المنظمة أن هذا الدعم بالشراكة مع مركز الملك سلمان لدعم مكافحة الملاريا والوقاية منها.

وانتشرت الأمراض والأوبئة في اليمن بسبب هشاشة الوضع الصحي، وتوقف أكثر من نصف المنشآت الصحية عن العمل بسبب الحرب التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية.