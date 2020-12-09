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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ حضرموت يفتتح معرض كتاب وقهوة والموروث التراثي الشعبي الحضرمي بسيئون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، ومعه وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، اليوم بمدينة سيئون، معرض كتاب وقهوة والموروث التراثي الشعبي الحضرمي.
المعرض يأتي بالشراكة مع مؤسسة بسمة حضرموت للتنمية وبالتعاون مع كليتي البنات والمجتمع، ويستمر من الـ9 وحتى الـ11 من ديسمبر الجاري.
وطاف محافظ حضرموت بأقسام المعرض التي تتضمن رسومات للعالم التاريخية لحضرموت والموروث الشعبي الحضرمي، وكذا أقسام الخط العربي والمكتبة، واشرطة للدان الحضرمي، وصور لأبرز الفنانين والمغنيين للدان الحضرمي.
وتخلل الافتتاح حفل خطابي فرائحي، القى المحافظ البحسني خلاله كلمة أشاد فيها بمستوى تنظيم المعرض الذي يوثق معالم وفناني حضرموت، ويعرف الجيل الجديد بالموروث الثقافي الأصيل بالمحافظة وأبرز شخصياتها الاجتماعية والثقافية.
وأكد محافظ حضرموت اهتمامه ودعمه للمشاريع الثقافية لما يمثله هذا القطاع من انعكاس للإرث والتاريخ الحضرمي، موجهاً السلطة المحلية بالوادي والصحراء بإيلاء قطاع الثقافة الاهتمام والدعم الكافي، في سياق توجهات السلطة المحلية لدعم الأنشطة الثقافية.
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