شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يلتقي قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، مساء اليوم بمدينة سيئون، قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس، وطاقم المروحية التي شاركت في تأمين مراسم افتتاح ووضع حجر الاساس وتفقد عدد من المشاريع الحيوية في مديريات سيئون وشبام والقطن، بمناسبة الذكرى ال53 للاستقلال الوطني 30 نوفمبر.



وأثنى المحافظ على وطنيتهم العالية وحفاظهم على هذه المروحيات التي تعد فخرا للقوات المسلحة في بلادنا في هذه الظروف الصعبة، وقام بتكريمهم نظير ذلك.

كانت هذه تفاصيل خبر البحسني يلتقي قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.