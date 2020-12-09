- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليابان تقدم منحة جديدة لليمن بقيمة 3.5 مليون دولار أمريكي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اليابان تقدم منحة جديدة لليمن بقيمة 3.5 مليون دولار أمريكي
الأربعاء 9 ديسمبر 2020
الخليج 365
أعلنت الحكومة اليابانية، عن تقديم منحة مالية جديدة لليمن بقيمة 3.5 مليون دولار أمريكي لاعادة احياء قطاع صيد الاسماك بمحافظتي عدن وحضرموت عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
ويهدف المشروع إلى إعادة بناء سبل العيش وتعزيز قدرات أسر المصايد السمكية الصغيرة المتأثرة بالنزاع من خلال توفير معدات الصيد، والتدريب على إصلاح المعدات وصيانتها، وبناء مهارات تجارة الأسماك وإقامة المشاريع مما يؤدي إلى تعزيز صمود المجتمع اليمني في وجه النزاع.
وتبادلت حكومة اليابان مذكرات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في 2 ديسمبر الجاري في نيويورك لتدشين مشروع إعادة بناء سبل العيش والقدرات لأسر المصايد السمكية الصغيرة المتأثرة بالنزاع في عدن وحضرموت.
وأشارت الحكومة اليابانية، الى ان هذه المساعدات تمثل جزء من 41.2 مليون دولار الذي أعلنته حكومة اليابان في مؤتمر المانحين الافتراضي لليمن 2020م الذي نظمته المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة في الرياض..مؤكدة مواصلة جهودها للتخفيف من معاناة الشعب اليمني في هذا الوضع الصعب.
كانت هذه تفاصيل خبر اليابان تقدم منحة جديدة لليمن بقيمة 3.5 مليون دولار أمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.