عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تحصين اكثر من 120 ألف طفل وطفلة في عدن

الأربعاء 9 ديسمبر 2020

الخليج 365

بلغ عدد المستهدفين من حملة التحصين الاحترازية ضد شلل الأطفال بمحافظة عدن، خلال الثلاثة أيام الماضية، 120 الف و558 طفل وطفلة مادون الخامسة من العمر.



وأوضح مدير إدارة التحصين بعدن فيصل الصاعدي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، بأن الحملة تمكنت من تحصين 120 الف و558 طفل وطفلة بنسبة تغطية بلغت 107 بالمائة من إجمالي العدد المخطط له البالغ 112 الفا و551 طفل وطفلة.

وأشار إلى ان ارتفاع نسبة التغطية في التحصين ترجع الى زيادة اعداد النازحين في عدن والتي استهدفتهم فرق التحصين..مثمناً جهود الكادر الصحي المشارك في فعاليات الحملة.