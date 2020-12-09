شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام دورة تدريبية حول مكافحة العنف ضد المرأة في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتمت في العاصمة المؤقتة عدن،، دورة تدريبية حول مكافحة العنف ضد المرأة والقرار الأممي 1325، نظمتها مبادرة الأمل المتجدد بالشراكة مع مؤسسة وجود للأمن الإنساني، ضمن مشروع تعزيز دور النساء والشباب لبناء مجتمعات متماسكة.



وأكدت رئيسة مبادرة الأمل المتجدد فاطمة يسلم، أهمية الدورة الهادفة لمكافحة العنف ضد النساء والعنف القائم على النوع الاجتماعي وحماية ضحايا العنف والقرار الأممي 1325 .. مشيرة إلى أن المبادرة وفرق من المشاركين بالدورة سينفذون برامج توعوية بالجامعات في مديريتي خورمكسر وصيرة للتعريف بالقرار 1325 ومكافحة العنف ضد المرأة وعقد جلسة حوارية مع الجهات ذات العلاقة في مجال الحماية والرفع بها لصناع القرار.

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