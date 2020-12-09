تجدد المواجهات بين الاصلاح والانتقالي في أبين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – أبين كشفت مصادر محلية عن تجدد المواجهات بين فصائل المرتزقة في محافظة أبين مساء الثلاثاء.

وأكدت المصادر أن مسلحين تابعين للمجلس الانتقالي الجنوبي، هاجموا مساء الثلاثاء تجمعا لمليشيات حزب الاصلاح في منطقة الطرية، ما ادى الى تدمير مدرعات وآليات عسكرية تابعة لهم.

وذكرت ان مواجهات عنيفة اندلعت بين الطرفين حتى ساعة متأخرة من المساء.

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