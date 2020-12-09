جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالامانة ، الثلاثاء، برئاسة القاضي إبراهيم العزاني وبحضور القاضي يحيى حجيرة عضو النيابة العامة والقاضي عبدالمجيد الضفيري أمين سر المحكمة المتهم على محمد الحلمي بالتخابر وإعانة العدوان وإعطاء الاحداثيات لدول التحالف.

وقضى منطوق الحكم بالاعدام تعزيرا للمدان..

يذكر بان المدان كان قد اعترف أمام هيئة المحكمة بإعطاء الاحداثيات عن تحركات الجيش واللجان الشعبية مما أدى لاستشهاد العديد منهم.

كانت هذه تفاصيل خبر القضاء اليمني يقرر اعدام مدان بالتخابر مع العدوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.