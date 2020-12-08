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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة خطة عمل المؤتمر الأول للاستثمار في شبوة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
ناقشت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأول للاستثمار بمحافظة شبوة في اجتماعها اليوم برئاسة المحافظ محمد بن عديو، الاتجاهات العامة لخطة عملها للمؤتمر.
واستعرضت اللجنة بحضور الوكيل المساعد بمحافظة شبوة سالم الأحمدي ومدير عام الهيئة العامة للاستثمار في شبوة أبوبكر فريد، التصورات الأولية للجنة العلمية للمؤتمر حول الفرص الاستثمارية في قطاعات الخدمات الأساسية في شبوة، وتم التأكيد على ضرورة مواصلة اللجنة أعمالها وإبراز كافة المزايا والفرص الاستثمارية في شبوة ووضع دراسات الجدوى الاقتصادية لها.
ووجه محافظ شبوة، بعقد ورش عمل لقطاعات الخدمات العامة والأساسية لتحديد نوعية التدخلات الاستثمارية التي يحتاجها كل قطاع والعمل على دراستها وتحليلها .. منوها بضرورة الاستفادة من المراكز المتخصصة والاستعانة بها في إقامة مثل هذه المؤتمرات .. مؤكدا حشد كافة الإمكانات المادية والفنية والبشرية للمؤتمر .. لافتا إلى أهميته الاستراتيجية وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات.
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