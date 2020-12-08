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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصادر تكشف عن حالة من الانفراج السياسي فيما يتعلق بملف اتفاق الرياض والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
كشفت مصادر مقربة من الحكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء، عن حالة من الانفراج السياسي فيما يتعلق بملف اتفاق الرياض، الموقع العام الماضي، بين الحكومة، والمجلس الانتقالي الجنوبي، برعاية السعودية.
ويتوقع أن يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل بشكل رسمي خلال الساعات القادمة.
وقالت المصادر وفقا لـ“إرم نيوز“، إن اجتماعًا عُقد مساء اليوم الثلاثاء، بين الحكومة والمجلس في الرياض، بحضور ممثلين عن السعودية، لمناقشة التعثرات التي تعترض سير تنفيذ الاتفاق بين الجانبين.
وذكرت المصادر، أن الاجتماع ناقش أيضًا خطة مقدمة من الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، لتنفيذ عملية انسحاب قوات الطرفين من مواقعها المستحدثة منذ ما بعد أغسطس/ آب من العام الماضي، تنفيذًا للشقين العسكري والأمني، من بنود اتفاق الرياض.
وأشارت المصادر إلى إيجابية الاجتماع الذي أسفر عن حالة من التوافق، بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، على البدء بتنفيذ البنود المتعلقة بالشقين العسكري والأمني من اتفاق الرياض، بإشراف لجنة عسكرية سعودية، دون الكشف عن تفاصيل هذا التوافق المفاجئ.
وتحدثت المصادر عن توجيهات سعودية صدرت للقوات المحسوبة على الحكومة الشرعية والقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، بمحافظة أبين، شرقي العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، لوقف المواجهات بين الجانبين.
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