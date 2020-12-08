البحسني يفتتح مقر قيادة اللواء101‪ شرطة جوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، ومعه وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس، اليوم بمدينة سيئون، مقر قيادة اللواء101‪ شرطة جوية، تزامناً مع احتفالات بلادنا بالذكرى الـ 53 للاستقلال الوطني الـ30 من نوفمبر.



وطاف المحافظ البحسني بإدارات مبنى اللواء التي تضمنت مكاتب للقاعدة الجوية والعمليات والبشرية والتدريب والسيطرة والتوجيه المعنوي، المزودة بالأجهزة والمعدات اللازمة وكاميرات المراقبة، بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة، وتوجيه من المحافظ خلال زيارته الأخيرة للوادي.

وشهدت مراسم الافتتاح حفلاً خطابياً القى خلاله المحافظ كلمة نقل في مستهلها تحيات فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي، مشيرا الى اهتمام فخامته بمحافظة حضرموت من خلال رعايته لافتتاح ووضع حجر الاساس للعدد من المشاريع الحيوية في عموم المحافظة.

وقال المحافظ البحسني إن اللواء 101‪ حظي باهتمام من قبل رئيس الجمهورية وقيادة السلطة المحلية بالمحافظة، من خلال الإسهام وتقديم الدعم لبناء اللواء الذي يمثل انموذجا لقوات الشرطة الجوية على مستوى محافظات الجمهورية، وعلى عاتقه أوكلت حاليا مهمة الاشراف على أمن مطارات الوطن.

وحث المحافظ البحسني منتسبي لواء 101 شرطة جوية على التحلي باليقظة والروح المعنوية العالية والصبر والالتزام والعمل بروح الفريق الواحد، والاهتمام بالتدريب ورفع معنويات الجنود، مؤكداً أهمية إشراك هذه القوة في تعزيز حفظ الأمن واستقراره في مديريات الوادي والصحراء.

وأبدى محافظ حضرموت استعداده لتقديم الدعم اللازم للقوة في سبيل الإسهام في الحفاظ على الأمن وتعزيز مهامها، مشيداً بمستوى الانضباط العسكري لقيادة ومنتسبي اللواء، مشدداً عليهم بتحمل الصعاب والصبر للظهور بجيش نظامي منضبط يظهر حضرموت كنموذج في البناء العسكري المؤسسي.

من جانبه أكد قائد اللواء 101 شرطة جوية عميد ركن سعيد لحمر وقوف قيادة اللواء إلى جانب السلطة المحلية في ظل الظروف الاستثنائية الحالية، ومواصلة المهام العسكرية وفقاً لنشر الأمل والسلام بين اوساط المجتمع، وقال إن قيادة اللواء ستكون وفية وأمينة ومخلصة للوطن وحماية منشآته.

وشهد محافظ المحافظة، عرضاً عسكرياً لوحدات رمزية من اللواء 101 شرطة جوية.

حضر مراسم الافتتاح، وكيل محافظة حضرموت لشؤون الدفاع والأمن العميد صالح لحمدي، وعدد من الوكلاء والوكلاء المساعدون، ومدير عام الإدارة العامة للأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت العميد مبارك أحمد العوبثاني، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة، والوادي والصحراء.