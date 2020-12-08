شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة آلية تسليم المخططات العمرانية للمنشآت الرياضية بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش اجتماع ضم مدير الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بعدن المهندس عامر عثمان، ومدير مكتب الشباب والرياضة بعدن المهندس نعمان شاهر، اليوم، آلية تسليم المحاضر الرسمية للمنشآت الرياضية والمخططات العمرانية في منطقتي العريش والعلم الخاصة بالقطاع الشبابي والرياضي في العاصمة المؤقتة عدن والعمل على استكمال الإجراءات الرسمية في تثبيت أحقية ممتلكات الشباب والرياضيين بحسب المخططات المعتمدة من قبل الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني .



وأكد الاجتماع الذي ضم مسئولي الهيئة و مكتب الشباب و الرياضة حرص الجميع على تسليم جميع المواقع وبحسب المخططات العمرانية التي خصصت لقطاع الشباب والرياضة بعدن.

كانت هذه تفاصيل خبر مناقشة آلية تسليم المخططات العمرانية للمنشآت الرياضية بعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.