شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هشلة يشيد بدور الجهاز المركزي للإحصاء في الخطط التنموية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اكد الامين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوة عبدربه هشلة، على دور فرع الجهاز المركزي للإحصاء في جمع البيانات الاحصائية في اعداد الخطط التنموية السليمة بالمحافظة.



واشاد هشلة، خلال تفقده لمبنى الفرع، بمهنية العمل التي انتهجها لانجاز المسح الاحصائي لكافة الوحدات الادارية بالمحافظة..مشدداً على ضرورة التعاون مع الباحثين، واستكمال ما تبقى من عملية المسح.

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