محافظ عدن يدشن توزيع 13 شاحنة ضاغطة تابعة لصندوق النظافة على المديريات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دشن محافظ عدن، أحمد لملس، اليوم الثلاثاء، توزيع 13 شاحنة ضاغطة على مديريات المحافظة والتي تسلمها صندوق النظافة وتحسين المدينة، دعماً من الحكومة اليابانية عبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضمن مشاريع المنحة اليابانية لدعم أدارة المخلفات الصلبة، وامدادات المياه والصرف الصحي لمدينتي عدن والمكلا الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).



وفي التدشين، الذي حضره أمين عام المجلس المحلي بدر معاون، أشاد المحافظ لملس بدعم الحكومة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لصندوق النظافة والتحسين بالعاصمة المؤقتة عدن..مؤكداً أن هذه الدفعة من الشاحنات تمثل نقلة نوعية في أداء الصندوق في جانب النظافة.

ونوه المحافظ بجهود الصندوق للحفاظ على نظافة وجمال مدينة عدن وتماسك قيادته وموظفيه وعماله في أحلك الظروف..مجدداً دعمه لكل أنشطة النظافة وأعمال التحسين والتشجير للارتقاء بخدمات النظافة في العاصمة المؤقتة.

بدوره أكد مدير عام صندوق النظافة المهندس قائد راشد أنعم، على أهمية دعم الحكومة والشعب الياباني، والفريق البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة، لتمكين الصندوق من تنفيذ مهامه على أكمل وجه .

من جانبه أستعرض مدير البرامج ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وليد باهارون، انجازات مشروع الدعم لإداراة المخلفات الصلبة وامدادات المياه والصرف الصحي في مؤسسات عدن والمكلا، ومنها 13 سيارة ضاغطة لصندوق نظافة عدن و12 لصندوق نظافة المكلا .

عقب ذلك قام صندوق النظافة بتقديم درع تكريم للحكومة والشعب الياباني وفريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

حضر التدشين وكيل أول محافظة عدن محمد نصر شاذلي، ومستشار المحافظ عبدالحكيم الشعبي، والقائم بأعمال مدير مكتب البرنامج بعدن، عدنان شيماء وعدد من المسؤولين .