اختتام الورشة التدريبية حول آليات إنفاذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

اختتمت بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، فعاليات الورشة التدريبية حول آليات إنفاذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي نظمتها وزارة حقوق الانسان بالتعاون مع مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.



وهدفت الدورة على مدى ثلاثة ايام، اكساب 25 مشاركاً ومشاركة من منظمات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين والمعنيين على مدى ثلاثة أيام، عدد من المفاهيم حول الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة ومراقبة ورصد حقوقهم والآليات الدولية والإقليمية والوطنية لخدمات إنفاذ حقوق ذوي الهمم ودور المنظمات الدولية في وضع الخطط في إنفاذ حقوق هذه الشريحة وغيرها من المفاهيم والمصطلحات الخاصة بالاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

وخرجت الورشة بعدد من التوصيات أهمها ، ضرورة انشاء شبكة وطنية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة المصادقة عليها اليمن ، وبناء القدرات لمقدمي الخدمات والعاملين لدى الأشخاص ذوي الإعاقة، واهمية إدخال التقنيات التكنلوجية في برامج الخدمات المقدمة للمعاقين بما يمكنهم الحصول على حقوقهم .والتخلص من الأضرار النفسية لهم ودعمهم نفسيا .

وفي ختام الورشة، تم توزيع الشهادات على المشاركين.