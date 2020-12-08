الوزير العناني يبحث مع السفير المصري التعاون الثنائي في مجال الطاقة الكهربائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمد العناني، اليوم، مع السفير المصري لدى بلادنا احمد فاروق، سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات لاسيما في مجال الطاقة الكهربائية.



واستعرض الوزير العناني، الصعوبات والتحديات التي يواجهها قطاع الكهرباء في بلادنا بسبب الحرب التي اشعلتها مليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً.

واشار وزير الكهرباء والطاقة، الى انه وبتوجيهات ومتابعة من فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية و الحكومة برئاسة الدكتور معين عبد الملك، تم انشاء محطة كهربائية في عدن المرحلة الأولى بقدرة 260 ميجا وات وانشاء عدد من المحطات في بعض المناطق المحررة.

وثمن العناني، جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية وقيادات الوزارة و الشركة القابضة لكهرباء مصر من خلال تنفيذ سبع دورات تدريبية عبر الانترنت لـ ١٦٧ متدرباً من موظفي المؤسسة العامة للكهرباء في المناطق المحررة..مشيداً بالتعاون المستمر بين وزارتي الكهرباء في البلدين في مجال الاستشارات والتدريب ونقل الخبرات..متطلعاً إلى فتح مجالات الاستمثار للقطاع الخاص في البلدين لتطوير قطاع الكهرباء بما يخدم نهضة ومصلحة البلدين.

واشار وزير الكهرباء والطاقة، الى النقلة النوعية التي شهدتها جمهورية مصر العربية خلال السنوات الأخيرة في مجال الطاقة الكهربائية.

من جانبه، اكد السفير المصري، موقف بلاده الداعم لليمن في مختلف المجالات وخاصة في قطاع الكهرباء والطاقة .