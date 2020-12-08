العدوان ومرتزقته يواصلون غاراتهم وخروقاتهم في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات

شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإمارات، اليوم الثلاثاء، 23 غارة جوية على عمران ومأرب وصعدة والجوف وصنعاء.

وأضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 9 غارات جوية على جبل ضين في مديرية عيال سريح بعمران، بينها 3 غارات استهدفت شبكة الاتصالات.

وأضاف المصدر أن طيران العدوان شن 7 غارات جوية على مديرية نهم بمحافظة صنعاء و3 غارات على مديريات ماهلية ومدغل وصرواح بمأرب وغارتين على منطقة اللبنات بمديرية الحزم بالجوف وغارتين على منطقة الحصامة بمديرية الظاهر بصعدة.

وفي الحديدة ارتكبت قوى العدوان أكثر من 191 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن من بين خروق العدوان، 3 غارات لطيران تجسسي مقاتل على الفازة وتحليق طائرة حربية في أجواء شارع الـ50 و9 طائرات تجسسية في أجواء حيس والدريهمي والفازة والتحيتا.

وأضاف المصدر أن خروق العدوان شملت ، 27 خرقًا بقصف مدفعي و152 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.