العشبي يبحث مع وزير الصحة الباكستاني تعزيز التعاون بين البلدين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث سفير اليمن في اسلام اباد محمد العشبي اليوم مع وزير الصحة الباكستاني الدكتور فيصل سلطان التعاون بين البلدين في مجال التعليم الطبي والـ(بيو– طبي) والصحي ، في ظل حاجة القطاع الصحي في اليمن للتعليم والتدريب في هذه الجوانب.



وابدى الوزير الباكستاني استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع اليمن في هذه المجالات.

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