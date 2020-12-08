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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القائم بأعمال وزير المياه يبحث مع مدير الفاو سبل تعزيز المعيشة في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
بحث القائم بأعمال وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، امس، مع الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزارعة للأمم المتحدة ( الفاو ) الدكتور حسين جادين، عبر الإتصال المرئي، الخطوات التنفيذية لاعداد الوثيقة النهائية لمشروع تعزيز سبل المعيشة المستدامة والقدرة على التأقلم في اليمن.
واستعرض اللقاء الترتيبات الخاصة بالتعاون المشترك للمراحل الزمنية للانتهاء من وثيقة المشروع، والتي تشمل عدد من المجالات الحيوية في قطاعات الزراعة والمياه والبيئة والتنوع الحيوي والمحميات الطبيعية في عدد من المحافظات اليمنية.
وتطرق اللقاء إلى مناقشة أوجه التعاون المشترك بين المنظمة ووزارة المياه والبيئة والهيئة العامة لحماية البيئة والخطوات التنفيذية وفرق العمل الخاصة بالمشروع الممول من مرفق البيئة العالمي (GEF ) .
حضر اللقاء وكيل الوزارة لقطاع البيئة، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة، المهندس عمار العولقي .
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