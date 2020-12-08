الوليدي يبحث مع الصليب الاحمر النرويجي تعزيز التعاون المشترك

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع الرعاية الصحية الاولية الدكتور علي الوليدي، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع الأمين العام للصليب الاحمر النرويجي بينث ترالينل، سبل تعزيز التعاون المشترك في القطاع الصحي.



واستعرض الدكتور الوليدي، الوضع الصحي في بلادنا في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)وامكانية تمديد عمل الصليب الاحمر النرويجي في دعم المستشفى الميداني لشهرين اضافيين لمواجهة الموجة الثانية من (كوفيد-١٩ )خصوصا بعد ظهور بعض الحالات الجديدة..معرباً عن تطلعه في تقديم الدعم بالأدوية الخاصة لمرضى زارعي الأعضاء والأمراض المزمنة.

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